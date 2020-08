GGD IJsselland nam al honderd nieuwe mensen aan: ‘We bereiden ons voor op een tweede coronagolf’

Middelbare scholen gaan weer open, noodplan­nen liggen klaar voor als het misgaat: ‘Er is ook angst en onzeker­heid’

8:00 De tijd van thuisonderwijs is voorbij: vanaf maandag stromen klassen van middelbare scholen in de regio noord weer vol met leerlingen. Onderwijs in corona-tijd: in grotere lokalen met spatschermen en gangen vol desinfectiepalen en looproutes. Leraren met lichte klachten kunnen inbellen en de noodplannen voor bij een tweede coronagolf liggen al in de kast.