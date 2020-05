GGD IJsselland schaalt op van 15 naar 90 medewerkers en kan zo volop gaan testen op corona

Dat laat Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid bij GGD IJsselland, weten in een schriftelijke reactie op vragen die CDA-fracties aan een aantal gemeenten in de regio hebben gesteld.

200 testen per dag

Volgens de GGD kan de testcapaciteit door de groei van het aantal medewerkers uitgebreid worden van de huidige 50 per dag naar 150 tot 200 testen per dag. ‘Als het nodig is, kunnen vervolgens meer teststraten worden georganiseerd die ieder weer 200 testen per dag aankunnen. De ervaring leert op dit moment dat dit niet nodig zal zijn.’

De verwach­ting is dat deze capaciteit ruim voldoende is

Ook is er voldoende capaciteit om tachtig nieuwe patiënten per dag te verwerken in een bron- en contactonderzoek. ‘Dit kan zo nodig worden opgeschaald en is meer dan we op de top van de afgelopen weken hebben verwerkt. De verwachting is dat deze capaciteit ruim voldoende is’, schrijft Van den Berg.