GGD IJsselland sluit twee vaccinatielocaties

Inwoners van Kampen en Dalfsen kunnen zich vanaf 9 augustus niet meer in hun eigen woonplaats laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD IJsselland stoot deze twee priklocaties op die datum af. Die in Zwolle, Deventer en Hardenberg blijven wel open, zij het minder lang.

,,We hebben tot nu toe ruim 413.000 vaccinaties gegeven. In juli loopt het aantal prikken per dag terug, dan heeft een groot deel van de inwoners van IJsselland de eerste, en soms enige, vaccinatie al gehad”, zegt Margreet Algera, strategisch manager GGD IJsselland. ,,Dat betekent dat GGD IJsselland steeds minder priklijnen gebruikt en dat we ons voorbereiden op afschalen. De GGD blijft vaccineren totdat iedereen die dat wil één of twee prikken heeft kunnen halen.”

Andere openingstijden

Projectleider Sebastiaan van Buuren valt haar bij: ,,Afschalen betekent vooruitkijken. Dit moet je op tijd plannen, omdat je ver van tevoren al de afspraakmogelijkheden moet aangeven. De locaties in Deventer, Hardenberg en Zwolle zijn vanaf maandag 9 augustus acht uur per dag open in plaats van twaalf uur. Van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is zondag 8 augustus de laatste prikdag op de vaccinatielocaties in Dalfsen en Kampen.”

Plannen bijstellen?

GGD IJsselland, dat nu wekelijks 35.000 tot 45.000 mensen vaccineert, blijft zeven dagen per week prikken. Afhankelijk van landelijk beleid schaalt de GGD verder af na de zomer. Mochten omstandigheden veranderen, dan worden de plannen bijgesteld. ,,We blijven flexibel inspelen op de situatie”, zegt Van Buuren. Zo kijkt de GGD samen met gemeenten waar er kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden.

Algera: ,,Op die manier kunnen we mensen in al onze gemeenten de kans bieden zich alsnog te vaccineren.” De GGD onderzoekt ook op basis van de vaccinatiegraad in welke wijken extra informatie en inzet nodig is. Bijvoorbeeld samen met lokale betrokken partners. ,,Het gaat ons erom dat iedereen die dat wil, de kans krijgt zich te laten vaccineren tegen corona.”