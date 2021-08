GGD IJsselland start maandag 23 augustus met testen zonder afspraak

Feestloca­tie voor 500 gasten is buurtschap Hoorn veel te groot: Zwolse ondernemer blaast plan af

17 augustus Er komt geen mega feestlocatie voor 500 bezoekers met een parkeerplaats voor 100 auto’s in de circa 200 inwoners tellende buurtschap Hoorn bij Heerde. Die verzekering geeft ondernemer Mark Wessels aan de inwoners. Over de verdere invulling van de locatie bij het knooppunt Hoorn gaat hij in overleg met de bewoners. ,,Deze week ga ik de buurt informeren over de uitslag van een enquête en de vervolgstappen”, aldus de Zwolse ondernemer.