GGD IJsselland start mannenspreekuur over gebruik van hiv-remmer PrEP

Petitie: Nieuw debat over betaald parkeren op zondag in Zwolle

6:59 Bewoners en bezoekers van de binnenstad en omgeving raken in de knel nu parkeren elke zondag geld kost. Dat vindt Wilco Wietsma, die een petitie is begonnen. Zijn doel is dat de gemeenteraad het debat opnieuw aan gaat. Of zijn inmiddels tweeduizend handtekeningen daar voldoende voor zijn, valt te bezien.