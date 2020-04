GGD IJsselland wil het weten: ‘Wat doet corona met ons?’

Daarom is de GGD-afdeling een onderzoek naar de lokale gevolgen van het coronavirus gestart. ,,Vragen die we bijvoorbeeld stellen zijn: wat is de impact van het coronavirus op het leven van inwoners van IJsselland?", vertelt epidemioloog bij GGD IJsselland Rilana Wessel.

Financiële gevolgen

,,Welke gevolgen heeft dit op de gezondheid van inwoners of op de financiële situatie van mensen?", vervolgt ze. ,,Zijn er meer of minder sociale contacten? Ook zijn we benieuwd naar hoe mensen informatie over het coronavirus zoeken; is er voldoende informatie beschikbaar en is dit makkelijk te vinden? Wat vinden inwoners van de maatregelen die nu in Nederland gelden en wat doen mensen zelf om verspreiding van het virus tegen te gaan.”