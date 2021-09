GGD IJsselland ziet forse toename syfilis: ‘Kan ernstige gezondheidsgevolgen hebben’

Twee nieuwe wagens voor Dierenambu­lan­ce Zwolle: ‘Meer ruimte, dus meer reddings­spul­len’

20 september Gewonde dieren in Zwolle worden voortaan opgehaald in de nieuwe Mercedes Sprinter van Dierenambulance Zwolle. Na twaalf jaar was het wagenpark van de Dierenambulance Zwolle aan vervanging toe. ,,De oude was meer in de garage dan op de weg.’’