GGD-manager Margreet is klaar voor prikken van vaccins die er niet zijn: ‘Het is hier stil, veel te stil’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Plotselin­ge stijging coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland, goede dag voor geplaagd Heerde

30 maart Het aantal nieuwe coronabesmettingen is na een daling van drie dagen weer toegenomen in Oost-Nederland. De toename komt vooral door een forse stijging in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Nunspeet kleurt als enige gemeente donkerrood.