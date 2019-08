GGD-onderzoek bijna afgerond: waarom werd Irene (29) pas weken na haar dood gevonden?

Het GGD-onderzoek naar alle hulpverlening rond Irene is over een paar weken klaar, verwacht de gemeente Zwolle. De 29-jarige cliënte van zorgorganisatie Creating Balance overleed dit voorjaar in haar appartement, maar werd pas drie weken later gevonden. Onduidelijk is of de zorgverlener juist heeft gehandeld.

Het ontzielde lichaam van de oud-Kampense werd eind maart gevonden in een woning boven winkelcentrum Holtenbroek. Een natuurlijke dood, bleek uit sectie. De politie stelde geen verder onderzoek in. Ze overleed aan de gevolgen van een maagbloeding en lag er al drie weken. Misschien zelfs langer. Zorgaanbieder Creating Balance, die haar begeleidde bij het zelfstandig wonen, meldde de calamiteit bij de GGD, zoals te doen gebruikelijk. Ook kondigde Creating Balance aan zelf een onderzoek in te stellen. Een paar weken later koos de organisatie ervoor om dat onderzoek toch over te dragen aan de GGD. Directeur Marieke te Velde wilde verder geen uitleg geven over de kwestie, liet ze weten aan de Stentor.

Inhoudelijke uitspraken

Vijf maanden na haar overlijden zijn de uitkomsten van het onderzoek nog niet bij de gemeente bekend, laat woordvoerster Cathelijne Koppert weten. ,,We verwachten de resultaten binnen enkele weken van de GGD te ontvangen.’’ Ook Karla Kuiperij van de GGD IJsselland bevestigt dat het onderzoek nog niet is afgerond. Over een termijn zegt ze niets. Net zo min over de stand van zaken. ,,Daar kan ik niks over zeggen, want zoals je weet doen we geen inhoudelijke uitspraken over het onderzoek.’’

Openbaar

Onduidelijk blijft of de gemeente en de GGD straks überhaupt iets willen uitleggen. In een raadsvergadering vlak voor de zomer heeft PvdA-raadslid Youcef Ben Ali nog aangedrongen op meer helderheid. Ook om onrust te voorkomen. Hij diende een motie in om de rapporten van de GGD openbaar te maken. De wethouder zou daarover een gesprek hebben met de GGD. Het is niet bekend gemaakt wat er is afgesproken.