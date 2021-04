GGD roept 73- en 74- jarigen op: wacht niet op brief, maak nu al prikafspraak

Moordver­dach­te De Gier uit Zwolle nog maanden in de cel

31 maart Moordverdachte Michel ‘De Gier’ B. uit Zwolle blijft nog zeker drie maanden in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. De Gier wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord van Henk Wolters op oudejaarsavond 2019. Ook linkt de politie B. aan een ondergrondse wapenopslag die in september in Zwolle is ontdekt.