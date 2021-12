GGD's in regio schalen op om duizenden boosters te zetten: nieuwe priklocaties en extra personeel

De GGD IJsselland wil 80.000 boosterprikken per week gaan zetten in de strijd tegen de omikronvariant van het coronavirus. Om dat doel te behalen blijven priklocaties langer open en is veel nieuw personeel aangenomen. De GGD Noord- en Oost-Gelderland opent twee nieuwe priklocaties.

Na de start van de boostercampagne, half november, is de prikcapaciteit van GGD IJsselland steeds opgeschaald. Van 20.000 vaccinaties, naar 50.000 en nu naar 80.000 vaccinaties per week. Om dat grote aantal boosterprikken te kunnen zetten blijven de priklocaties in Zwolle, Deventer en Hardenberg vanaf volgende week tot 23.00 uur ‘s avonds open. Ook op de kerstdagen en met oud en nieuw wordt er doorgeprikt.

Extra personeel

Om die prikken te kunnen zetten, is er ook personeel nodig. Er zijn inmiddels honderden mensen aangenomen en de GGD IJsselland zegt nu zo goed als op sterkte te zijn om iedereen versneld een booster te kunnen geven. Zo is onder meer aan oud-medewerkers gevraagd om bij te springen en is er een beroep gedaan op ziekenhuizen, medisch studenten en het Rode Kruis. Huisartsen hielpen met het prikken van bewoners van zorginstellingen.

De boosterprik wordt minimaal drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na een coronabesmetting gegeven en dient als oppepper van het immuunsysteem. Het moet bescherming bieden tegen de zeer snel oprukkende omikronvariant. De GGD geeft het dringende advies om online een afspraak te maken voor de booster.

Extra priklocaties in Gelderland

De GGD Noord- en Oost-Gelderland opent een tweede vaccinatielocatie in Apeldoorn en Doetinchem om zo extra capaciteit voor het zetten van de boosterprikken te creëren. In totaal zijn er dan acht vaccinatielocaties in dit deel van de regio. In Apeldoorn komt de tweede locatie aan de Laan van Malkenschoten 20. Deze plek biedt ruimte voor 2.500 vaccinaties per dag en wordt maandag 27 december in gebruik genomen.

De nieuwe locatie in Doetinchem komt aan de Havenstraat 150. Deze moet zo snel mogelijk opengaan zodat daar 2.200 vaccinaties per dag gezet kunnen worden. Dit kan zodra er voldoende personeel is gevonden om deze extra locatie te bemannen.

