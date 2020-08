GGD schakelt in Overijssel scholen en grote bedrijven in om corona-app snel te verspreiden

pollGGD IJsselland vraagt grote werkgevers en organisaties in de regio om hun medewerkers op te roepen de CoronaMelder-app te gebruiken. Via scholen worden jongeren gevraagd hun grootouders indien nodig te helpen met installatie van de app die verspreiding van het Covid 19-virus moet helpen voorkomen.

Enquete Poll Ga jij de CoronaMelder downloaden? Ja, al gedaan

Ja, ik ga het nog doen

Ik twijfel nog

Nee, ik download 'm niet Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Ga jij de CoronaMelder downloaden? Ja, al gedaan (36%)

Ja, ik ga het nog doen (24%)

Ik twijfel nog (15%)

Nee, ik download 'm niet (25%) De app CoronaMelder van de Rijksoverheid is sinds vandaag te downloaden. De applicatie, die werkt via bluetooth, wordt komende weken getest in heel Overijssel en Drenthe. Ook de regio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid haken nog aan.



Rijksoverheid en de gezondheidsdiensten hebben een breed communicatieoffensief ingezet om maar zoveel mogelijk mensen aan de app te krijgen. Immers: hoe meer mensen de app hebben, des te beter is verspreiding van het virus te beperken.



,,Als tien tot vijftien procent van de Nederlanders de corona-app installeert, helpt dat al om het coronavirus in te dammen”, aldus Joris Leker, een van de bouwers van de corona-app. ,,Als 60 procent van de Nederlanders de app zou installeren, zou dat voldoende moeten zijn om de pandemie onder controle te krijgen.”

Dik 50.000 gebruikers

Dat betekent dat in IJsselland (520.000 inwoners) zeker 52.000 mensen de app moeten installeren. Desondanks hopen de gezondheidsdiensten op een flink hoger percentage. Om dat voor elkaar te krijgen gaan er vandaag brieven uit naar onder meer grote werkgevers en scholen in IJsselland.

Oproep tot installatie

De bedrijven en instellingen wordt gevraagd om installatie van de app bij medewerkers te stimuleren. Scholen in basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs krijgen het verzoek van de GGD IJsselland om leerlingen op te roepen opa's en oma's te helpen bij installatie en gebruik van de app voor de mobiele telefoon.

Quote De app heeft geen toegang tot locatiege­ge­vens en weet dus nooit waar iemand is Ivo Jansch, appbouwer

De app is beschikbaar voor iedereen, niet alleen bewoners van deze regio. Mensen die hier dagelijks komen werken of -zoals nu nog veel gebeurt- op vakantie zijn in het Vechtdal of de Kop van Overijssel- kunnen de app ook gebruiken. Als blijkt dat zij zeker een kwartier in de buurt van iemand zijn geweest die besmet is krijgen zij ook een notificatie op hun telefoon. De GGD IJsselland hoopt dan ook dat campingbazen de app via posters of flyers onder de aandacht van hun gasten brengen.

Capaciteit voldoende

Volgens strategisch manager Anoushka Knoef van GGD IJsselland is de testcapaciteit op de vier testlocaties van GGD IJsselland inmiddels uitgebreid; er worden nu zo'n 600 coronatests gedaan per dag, maar er is inmiddels ruimte voor 1200 tests per dag. Die grote capaciteit is een van de redenen dat IJsselland graag meedoet aan deze testfase. Vanwege die grote testcapaciteit kunnen mensen die via de app te horen krijgen dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest maar zelf geen klachten hebben, straks eventueel ook getest worden; voorheen kon dat niet.

Er is afgelopen maanden veel discussie geweest over privacy: komt de overheid niet van alles over mij te weten? Neen, stelt appbouwer Ivo Jansch: ,,De app heeft geen toegang tot locatiegegevens en weet dus nooit waar iemand is. Hij wisselt alleen getallen uit, maar die getallen weten niet waar ze zijn en wie ze zijn.”

Hoe werkt de CoronaMelder? De CoronaMelder-app waarschuwt mensen die afgelopen twee weken ongeveer een kwartier in de buurt van iemand met het coronavirus zijn geweest. De app herkent via Bluetooth andere telefoons in de buurt die de app gebruiken. Als een telefoon langere tijd dichtbij een andere app-gebruiker is slaat de app de willekeurige code van de andere gebruiker op. CoronaMelder ziet geen persoonsgegevens en legt niet vast waar u bent. Appbouwer Joris Leker: “Op het moment dat iemand positief getest is, dan kan hij dat in de app melden. Alle mensen die in de besmette periode met hem of haar in contact zijn geweest, krijgen dan een waarschuwing in de app. De app vertelt overigens niet dat je besmet bent, maar wel dat je risico hebt gelopen.’’ Mensen die een waarschuwing in de app hebben gekregen kunnen -zoals de app ook meldt- contact opnemen met de GGD over wat te doen. In veel gevallen zal het advies zijn een test te doen.