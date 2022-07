GGD’en in Oost-Nederland starten met vaccinaties tegen apenpokken (en zeggen bewust niet waar)

Erfcoaches voelen machteloos­heid van de boer: ‘Wie ben ik nog als mijn boerderij is verkocht?’

Steeds vaker voelen boeren zich als oud vuil weggezet. Dat merken erfcoaches Babke Roeterdink en Hendry van Ittersum. Zij zitten dagelijks aan de keukentafel om als vertrouwenspersoon met bezorgde agrariërs over hun toekomst te praten. Want het boer zijn is niet zomaar een baan. ,,Dit is hun leven, hun identiteit.’’

21 juli