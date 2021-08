Gifschepen blijven voorlopig in Lelystad: het is zoeken naar een oplossing

Meteoriet of een stuk ijs? In dit dak in Zwolle zit ineens een gapend gat

11:54 De versplinterde stukken hout uit het dak liggen langs de balustrade en in de bestrating op de grond zijn kleine kraters geslagen. ,,Een meteoriet’’, denkt Henry Bus van Bus Industrial Tools in Zwolle. Veel waarschijnlijker is dat het dak van het bedrijf dit weekend is getroffen door vallend ijs van een vliegtuig. ,,Dat gebeurt vaker in deze regio, vanwege de aanvliegroutes naar Schiphol’’, zegt sterrenkundige Theo Jurriëns.