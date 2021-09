Gifschepen ‘geen gevaar voor omgeving’, maar bij noordwestenwind is lossen in Kampen verboden. Hoe zit dat?

‘Gifschepen’ mogen spoedig lossen in Kampen, al weten schippers nog van niks

31 augustus De drie ‘gifschepen’ die aan de ketting liggen in Lelystad, worden mogelijk vanaf dit weekend gelost in Kampen. Maritieme dienstverlener HEBO krijgt hiervoor toestemming van de gemeente Kampen. Daniel Boere, een van de schippers, weet dinsdagavond officieel nog van niks. „Waarom morgen niet lossen in plaats van in het weekend? Ik werk liever niet in het weekend.”