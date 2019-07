‘Gifsoap’ nadert ontknoping: appartementen op plek oude school Langenholterweg in Zwolle

Vergeet China. De slimste machines komen straks uit dit high­tech-hart in Zwolle

11:26 Marius Woldberg staat voor Perron038 bij het station in Zwolle, heet de verslaggever welkom in de oude NS-werkplaats en bekijkt hoe het technologiecentrum voor machinebouw in Oost-Nederland vorm krijgt. ,,Misschien word je hier volgend jaar wel ontvangen door een robot die je op basis van gps naar mij brengt.’’ Dit moet het regionale hightech-hart van de toekomst worden.