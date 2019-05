Gijzelingsoefening bij museum De Fundatie: ‘We zijn er mooi ingestonken’

videoEen VIP naar museum De Fundatie moeten brengen en ineens in een gijzeling zitten. Dat gebeurde vandaag een groepje militairen van de geneeskundige eenheid in Zwolle. Auto's vol militairen met (niet-actieve) mitrailleurs leren om te gaan met de situatie van een gijzeling: ‘Ik heb een speeltuintje voor ze gemaakt’.

Het is een angstvallig stil rondom museum De Fundatie. Zo'n 10 man pers staat vol spanning naar de achteruitgang van het museum te kijken. ,,Allemaal wapens neerleggen!’’ klinkt ineens vanuit de deuropening. Militairen kijken geschrokken rond, leggen een voor een voorzichtig hun mitrailleurs op de grond en knielen. Een man, strak in pak met stropdas, komt naar buiten en houdt een vrouw voor zich vast, als menselijk schild. ,,Kijk me aan! Ga liggen’’ roept de gijzelnemer. De vrouw die hij vast heeft, schreeuwt om hulp. ,,Jullie zouden me beschermen’’, roept ze naar het groepje militairen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Bij museum De Fundatie oefent een groep militairen van de geneeskundige eenheid een gijzelingsactie. Een situatie die onverwachts kwam. © Frans Paalman

Oefening

De groep militairen was zich er bewust van dat er een oefening zou komen bij De Fundatie, maar was in de veronderstelling dat er geoefend zou worden op het wegbrengen van een VIP. Het begin van de oefening bestaat dan ook uit het naar binnen brengen van de VIP-dame en haar ‘persoonlijke bodyguard’, die later de gijzelaar blijkt te zijn. ,,Ze hebben geoefend voor het begeleiden van de VIP’’, vertelt sergeant Harry Wolting. ,,In deze oefening worden ze in het diepe gegooid en kunnen ze hun leiderschap tonen.’’

De gijzeling stopt niet bij De Fundatie. ,,De actie gaat verder over de IJssel, over het Apeldoorns Kanaal en naar de sluis bij Hattem,’’ vertelt Wolting. Eerst lopend naar de volgende locatie, de IJssel, want de gijzelnemer heeft alle sleutels van de auto's gestolen. Wolting is zeer tevreden over de actie bij De Fundatie. ,,Ik heb een speeltuintje ingericht voor de militairen en daarna is het aan hen hoe ze het invullen. Daar hebben ze in ieder geval goed over nagedacht.’’

Ervaring

Onderdeel van de geneeskundige eenheid op locatie is Jeroen (hij wil zijn achternaam niet bekend maken). Hij heeft een aantal maanden geleden training gehad over een gijzeling, maar wist niet dat hij het in de praktijk toe moest passen. ,,We wisten dat we een VIP moesten verplaatsen en dit is dan de ergste situatie waar je in terecht kan komen. Je houdt er wel rekening mee dat het kan gebeuren, maar je gaat er niet vanuit’’, vertelt hij. Jeroen legt uit dat er militairen rondom het gebouw liepen om de VIP veilig te stellen. ,,Maar helaas kwam de dreiging van binnenuit. Daar zijn we mooi ingestonken’’, zegt hij met een glimlach.

De oefeningen duren de hele week. ,,We kijken aan het eind hoe de jongens hebben gereageerd’’, zegt defensiewoordvoerder Evert-Jan Daniëls. ,,Dus laat ze alsjeblieft fouten maken, want daar leren ze van.’’ Daniëls kan niet zeggen welke oefeningen er de rest van de week volgen, omdat die ook voor de militairen onbekend moeten blijven.