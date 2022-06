Gillend alarm houdt Zwolse buurt wakker: hengelaar schiet politie te hulp

Samen met collega's kwam Van Esch, wijkagent in Stadshagen, zondagavond af op een melding van een brandalarm. Van rook of vuur was niks te merken, maar het jengelende geluid van een rookmelder bleef desondanks aanhouden.

De agenten spiekten door de brievenbus en zagen toen wat er was gebeurd. Een rookmelder was van het plafond gevallen en van de weeromstuit afgegaan. Niemand bleek thuis en ook bij de directe buren gaf niemand sjoege.

Gedeelde hobby

Wat te doen? Vertrekken was geen optie, want het alarm bleef keihard door de straat snerpen. En het gereedschap dat de agenten bij zich hadden, bood geen soelaas. De oplossing kwam in de vorm van een buurtbewoner die de hobby van wijkagent Maarten van Esch bleek te delen: vissen. De buurman werd verzocht zijn hengel te halen en daarmee gingen ze aan de slag.

,,MacGyver 2.0’’, postte de politie op Facebook, met een vette knipoog naar de actieheld uit de jaren ‘80 die zich met enorme vindingrijkheid uit elke netelige situatie wist te redden.

‘Beet!’

Het visdraad werd vervangen door een wat steviger touw, waarmee aan het eind een lus werd gemaakt. Deze eenmalige ‘brandalarmvanger’ werd door de brievenbus gestoken, waarna het hengelen kon beginnen. De buurtbewoner bleek een verdienstelijk visser. ,,In een worp hadden we beet!’’, aldus de politie. ,,We hengelden vervolgens de rookmelder via de brievenbus naar buiten en konden deze uit zetten. We hopen dat de buurt rustig verder heeft geslapen.’’

De hulpvaardige buurtbewoner ontving, naast de complimenten voor zijn visserskunsten, een verrassingspakket voor zijn kleinkinderen.