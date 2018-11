GL, CU en D66 stellen vragen over vuurwerkvrije zones in Zwolle

‘Hoe vaak was vuurwerk onderdeel van geweld tegen hulpverleners en handhavers tijdens afgelopen jaarwisseling in Zwolle?’, schrijven de raadsleden aan het college. ‘En in welke wijken is de overlast het grootst?’

De partijen willen weten of het college bereid is om maatregelen te treffen in wijken waar de overlast het ergst is. Ze refereren daarbij naar het experiment van de gemeente Almere, waarbij inwoners zich met steun van de gemeente kunnen inzetten voor vrijwillige vuurwerkvrije zones. En naar de aanpak in Amsterdam, waar juist zones worden aangewezen waar vuurwerk wél is toegestaan. De partijen zouden zo’n aanpak ook in Zwolle willen.