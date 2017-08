Glas in lood Geek uit Zwolle wil na Amerika nu Azië veroveren

videoMet een succesvolle crowdfundactie wil de Zwolse 'Stained Glass Geek' Arjan Boeve na zijn succes in Amerika nu doorbreken in Azië. Vorig jaar wilde hij alle 721 Pokémon in glas in lood vangen. Ondertussen is hij internationaal bekend en heeft hij honderden werken verkocht.

Via een geslaagde crowdfundactie zocht Stained Glass Geek de afgelopen weken investeerders om de werkplaats te vergroten en te verbeteren. En dat lukte: op het moment van schrijven van dit artikel is er al 110 procent van het streefbedrag opgehaald.

Wat is er veranderd sinds we je een jaar geleden voor het laatst spraken?

,,Eigenlijk best wel veel. We zijn naar een beurs in New Orleans geweest daar kon ik de ontmoeting tussen mijn werk en de mens voor het eerst zien. Normaal doe ik het op de post en krijg ik betaald, alle contact gaat via internet. Op die beurs in New Orleans werden mensen helemaal gek. Leo de Wijs, illustrator en background artist van formaat vroeg me een ontwerp van hem, gebaseerd op zijn favoriete animatieserie te realiseren in glas in lood. Dat ontwerp heeft hij gedeeld op social media, en dat is viral gegaan toen ik op die beurs was in New Orleans. Dus toen kwamen er opeens allemaal mensen naar mij toe om mij de hand te schudden en te bedanken. ‘Het is zo gaaf, jij bent het hè die het heeft gemaakt.’ Uiteindelijk heeft Cartoon Network het werk ook gezien en gedeeld. Voor dat ik het wist had mijn werk opeens drie miljoen views, dat is echt bizar!

Hieronder het populaire werk van Leo de Wijs en Arjan Boeve dat opgepikt werd door Cartoon Network. Lees verder onder de afbeelding.

,,Het maken van de Pokemon werd repetitief. Bovendien, nadat ik een groter werk had gemaakt wilde ik niet meer terug naar de herhaaldelijke kleine maat."

Via zijn webshop op Etsy verkoopt Boeve aan allerlei landen. De meeste verkopen gaan richting Amerika. Nu Stained Glass Geek terug is in Nederland komen er ook grotere opdrachten binnen die niets met Geeky te maken hebben. Zo maakte hij voor het Wijnhuis de kaart van Zwolle en is hij nu bezig aan een groot glas in lood logo voor een IT bedrijf uit Amsterdam. Maar de geekiness is er niet helemaal af, ondertussen werkt Boeve namelijk nog aan een Vegeta figuur bekend van Dragon Ball Z.

Hieronder een video van de glas in lood plattegrond die de Stained Glass Geek maakte voor Het Wijnhuis in Zwolle. Lees verder onder de video.

Wat brengt de toekomst voor Stained Glass Geek?

,,Groeien! Het doel is glas en lood weer in de kunstwereld te krijgen. Dat willen we internationaal gaan doen, met name richting Azië. We gaan kijken hoe we daar voet aan de grond kunnen krijgen want de markt en het koopgedrag is daar heel anders dan die van ons hier. En helemaal in Zwolle hè, 'Ons ben zunig'. Daar kun je niet op drijven. Helemaal niet met zoiets specifieks als wat wij nu doen."

Crowdfundactie