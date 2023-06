Concerten, cabaret en meer: Gluren bij de Buren is vandaag in Zwolle

Vrouw (43) sticht brand en steekt haar hond dood in Zwolle: ‘Al spijt van neersteken toen ik er nog mee bezig was’

Al jaren wordt ze gekweld door psychische problemen. Als ze stopt met het nemen van medicijnen belandt de 43-jarige A. de V. eind vorig jaar in een psychose. Daarin sticht ze brand in haar appartement en steekt haar hond dood. ,,Het is heel stom wat ik heb gedaan’’, zegt de vrouw er een halfjaar later over.