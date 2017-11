Goal Zwolse voetballertje Jesse is 'moment van de week'

Voor velen een droom, maar voor het Zwolse voetballertje Jesse Kok (10) van Be Quick `28 wordt het waarheid. Zijn vrije trap werd uitgekozen door de redactie van Fox Sports als ‘moment van de week’ en hij gaat zaterdag samen met zijn team naar de tv-studio van de voetbalzender. Het elftal komt live in de uitzending, krijgt een tenue en het doelpunt van Jesse is voor heel voetbalminnend Nederland te zien op televisie.

Nationale roem, het lijkt weggelegd voor Jesse Kok uit Zwolle. Tijdens de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen ASC Dalfsen schiet hij een vrije trap langs de muur strak in de goal. Een oplettende voetbalmoeder langs de lijn heeft alles gefilmd. Een andere moeder stuurt het filmpje daarna op naar Fox Sports. Jesse en zijn hele team worden uitgenodigd voor het programma 'De Eretribune', wat wordt opgenomen in Amsterdam. Zaterdag ontvangen ze allemaal een tenue in de studio en wordt de goal op televisie uitgezonden. ,,Zelf vond ik het doelpunt heel normaal. Ik juichte zoals ik altijd deed”, zegt Jesse.

De voetbalcarrière van Jesse is allesbehalve standaard. Trainen doet hij bij Empower, een stichting die kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis of ADHD begeleidt. Bij Be Quick '28 raakte hij het overzicht kwijt, vanwege veel afleiding om hem heen. Ook de onduidelijkheid tijdens een training was niet prettig voor Jesse. ,,Hij wordt dan impulsief, maakt grapjes en die worden wel eens als vervelend ervaren door andere kinderen”, zegt moeder Rieke Kok. Het wonderlijke is volgens haar wel dat Jesse tijdens wedstrijden bij Be Quick '28 goed kan functioneren. Hij houdt daar beter het overzicht. ,,De regels van het voetbal zijn dan heel duidelijk bij hem. Hij weet precies wat zijn rol en doel is.”

Bij de training bij Empower op Sportpark de Pelikaan in Zwolle is te zien dat Jesse alle kanten op vliegt. De trainers laten hem zijn gang gaan. Bij moeder Rieke verschijnt een grote glimlach op het gezicht. ,,Ze maken er hier niet zo’n punt van. De begeleiders weten dat het bij Jesse anders werkt. Er is geen oordeel of irritatie.” Jesse legt aan voor een vrije trap. Hij wil laten zien hoe de prijswinnende vrije trap nou precies ging en doet het voor. Rituelen voorafgaand aan het nemen van een vrije trap heeft Jesse niet. Wel heeft hij een trucje. ,,Ik schiet altijd met de wreef van mijn rechtervoet. Daar kan ik het lichtste mee schieten.” Voordat het team mag afreizen naar Amsterdam, wacht er in de ochtend eerst nog een wedstrijd tegen Berkum. Geen normale wedstrijd, maar een kraker om de eerste plaats.