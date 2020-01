Goed geDaan! Zwolse CCC-scholier (16) verslaat heel Overijssel als debater

Zwol­le-Zuid schrikt wakker van ‘aanslag’ op auto

11:04 Een knal die Zwollenaren rechtop liet zitten in hun bed, een autoruit die aan diggelen was gegaan, een auto die de plaat poetste, brandweer en politie die uitrukten: het was gedaan met de nachtrust in Zwolle-Zuid, afgelopen nacht.