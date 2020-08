Goed nieuws voor zwemmend Zwolle: geen blauwalg in Milligerplas

Drugsdea­lers veroor­deeld na vondst van grote hoeveel­heid in Zwolse woning, maar cel in hoeven ze niet meer

17:05 Ze hadden een grote lading drugs in huis en zijn door de rechtbank nu schuldig bevonden aan het dealen van coke, xtc en ook wat hasj. De cel hoeven en Ekrem C. (23) uit Zwolle en Ersen A. (25) uit Schiedam echter niet meer in.