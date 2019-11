Goedheiligman veilig aangekomen in koud Zwolle

In navolging van Apeldoorn, waar de landelijke intocht plaatsvond, is Sinterklaas vanmiddag ook in Zwolle gearriveerd. De Goedheiligman, met in zijn zog een hele rits roetveegpieten, kwam rond de klok van 14.30 de stad binnenvaren.

Op het bomvolle Rode Torenplein ging het bonte gezelschap vervolgens aan land. Daar werd de Sint opgewacht door burgemeester Peter Snijders. Na het warme welkom klom Sinterklaas op zijn vertrouwde schimmel Amerigo om te beginnen aan zijn ronde. Via de Buitenkant, Thorbeckegracht en Kerkstraat trok de stoet de binnenstad in. Eindbestemming was het Grote Kerkplein, waar tal van activiteiten plaatsvonden en het eindfeest werd gevierd.

Langs vrijwel de gehele route stond het publiek rijendik. Het Pietengilde zorgde dat iedere kinderhand werd gevuld met strooigoed. De parade met dweilorkesten, brassbands, majorettes en praalwagens werd overal hartstochtelijk toegejuicht. Het gaf aan dat het kinderfeest ondanks alle pietenperikelen van de laatste jaren nog altijd immens populair is. Het Sinterklaasfeest in Zwolle is voor zover bekend zonder incidenten verlopen.