Golfbaan Zwolle weer open voor de jeugd; wandelroute over terrein voor ouders

Van spel tot realiteit: hoe de virus-app van onderzoe­ker Henri werd ingehaald door een echte pandemie

10:00 Waar hij mee bezig was, klonk tot voor kort een beetje als science-fiction. Een app die volgt hoe virussen zich verspreiden, en die je waarschuwt als je gevaar loopt. ,,Maar in één klap zijn we ingehaald door de realiteit", zegt Henri ter Hofte. De Zutphenaar werkt als onderzoeker bij hogeschool Windesheim in Zwolle aan ICT-innovaties in de zorg.