Golfclub Zwolle schenkt 1500 bomen voor herplanten in natuurgebieden

De bomen krijgen een plek in één van de natuurgebieden in Nederland of in de eigen tuin van de vrijwilligers. Volgens Hans Broeks groeit 80 procent van de gerooide bomen uit tot volwassen bomen. Broeks is vanuit Golfclub Zwolle initiator van de samenwerking met Meer Bomen Nu. Hij is enthousiast over het resultaat. „Dit was onze tweede boomrooidag. In november waren het 600 bomen, dus nu zijn er in totaal meer dan 2000 bomen die herplant zijn.”