Google laat mensen in Overijssel onnodig kilometers omrijden

poll Vrijgezel­len­feest escaleert compleet in Zwolle: wat is er gebeurd en hoe strafbaar is het?

30 augustus Een man wordt afgelopen zaterdag al scheeuwend een auto in Zwolle ingesleurd, waar hij een zak over zijn hoofd krijgt. Een ontvoering, denken omstanders. Ze slaan gelijk alarm. Agenten komen in groten getale in actie. Maar het blijkt om een vrijgezellenfeest te gaan. Is zo’n grap strafbaar?