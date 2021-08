Google Maps laat mensen in Overijssel onnodig kilometers omrijden en dit is waarom

ZAC lanceert onderschei­ding ‘Doesje’ voor eigen jeugd dat eerste elftal haalt: Zwols idee moet landelijke navolging krijgen

30 augustus Weinig die het weten, maar de oorsprong van het jeugdvoetbal in Nederland ligt in Zwolle. Met dank aan Anton ten Doesschate, bijgenaamd ‘Does’. De oud-speler van ZAC maakte zich hard voor het verlagen van de leeftijd waarop jongeren mochten voetballen. Voor de Zwolse vereniging reden om een nieuwe onderscheiding in het leven te roepen voor eigen jeugdspelers die in het eerste debuteren: ’t Doesje.