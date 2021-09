Google zet nieuwe N340 tussen Zwolle en Dalfsen nu wél op de kaart: omrijden voorbij

Opfris­beurt van camping De Agnieten­berg in Zwolle is broodnodig, maar het is soms wel even slikken

28 augustus Camping De Agnietenberg in Zwolle wordt door eigenaar Molecaten flink onder handen genomen. Dat is soms even slikken voor vaste gasten die er soms al tientallen jaren staan en van wie een flink deel in Zwolle woont. Het is dubbel: ,,Mensen klagen dat er niks gebeurt. Dan gebeurt er iets, is het ook niet goed’', zegt Harm Wolters.