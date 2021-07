Goud kon hij verdienen, maar Jan (88) uit Zwolle had andere ambities: ‘Geld interesseerde hem geen fluit’

‘Vorderingen, Vlijt en Gedrag’, ‘1939-1940’ luidt de mededeling op de voorkant. Sla het oude rapport open en bij ‘Onderwijzer(es)’ zie je een naam staan: J. Sonnema. Hij/zij was verantwoordelijk voor de uitgedeelde cijfers. Het rapport van Jan Klunder telt alleen maar zevens, achten en negens. En in de 3e periode tikt kleine Jan de dubbele cijfers aan. Een 10 voor Vlijt op de schaal van Sonnema.

Goud

„Ja, hij was ambitieus op zijn manier”, zegt zijn zoon Ernst. Na de Zwolse HBS gaat Jan uiteindelijk aan het werk bij Silenka/PPG in Hoogezand. Hij geeft daar als chemicus leiding aan het applicatielab. Klunder ontwikkelt er versterkte kunststoffen. Je ziet er als vanzelf een witte jas bij. Hij experimenteert met mengsels. Kijkt of het door hem ontdekte goedje goed tegen hitte kan, tegen stootjes, weer en wind. Of het krasbestendig is. Dat je het makkelijk kan repareren als je het voor auto’s gebruikt.