Goudeerlijke schrijver van viraal excuusbriefje meldt zich

Angst blokkeert discussie over Zwarte Piet in Zwolle

22 november Een 'genuanceerde discussie' over Zwarte Piet komende vrijdagavond in Zwolle is afgelast. Uit angst voor rotte vis of erger te worden uitgemaakt, zijn er te weinig deskundige sprekers. Tot teleurstelling van de organisatie. ,,Naïef? Ik had gehoopt dat zoiets in de regio wel zou kunnen."