‘Gouden keuze’, ‘een fijn mens’: Zwolle en regio in hun nopjes met burgemeester Snijders

Directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie kent Snijders al een beetje. ,,In 2012 hebben we een satellietvestiging in het stadhuis van Hardenberg geopend. Hij was heel enthousiast over die vestiging, verder weet ik nog niet hoe groot zijn cultureel hart is.’’ Keuning denkt dat de nieuwe burgemeester ‘de vlag kan zijn’ van de stad Zwolle, ‘die zich hard ontwikkelt, zowel economisch als cultureel’. ,,Hij heeft denk ik een holistische kijk op de ontwikkeling van de stad, niet alleen maar sociaal-economisch of sportief-cultureel. Ik verheug me erop om met hem door De Fundatie te lopen en dan eens te kijken waarvoor zijn culturele hart extra klopt. Ik ga hem binnenkort uitnodigen.’’