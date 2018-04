Gouden Schoolkantine Schaal voor Landstede en ROC Menso Alting in Zwolle

Tijdens de Dag van de Gezonde Schoolkantine, dinsdag 17 april, heeft het Voedingscentrum de schalen persoonlijk overhandigd aan de cateraars van de locaties Landstede MBO Stadionplein, Fuchsiastraat, Dokterspad en Rechterland en de cateraar van locatie ROC Menso Alting Zwolle. 'De verschillende locaties hebben hard gewerkt om de kantines nog gezonder te maken', meldt Gert de Groot van Landstede. 'Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantines. Het oog van studenten en medewerkers valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar in de vorm van een watertappunt of flesjes water op de balies'. De scholen zijn volgens de Groot dan ook blij met het aanbod dat 'verleidt om een betere keuze te maken in plaats van een ongezonde keuze'.