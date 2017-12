Goudsteeg 21 komt één stem tekort voor behoud muziekzaaltje Zwolle

ChristenUnie

Hij baalt vooral van het uitblijven van steun bij grootste partij ChristenUnie. Volgens die fractie wekt het voorstel van de andere vier partijen willekeur en onnavolgbaarheid van de overheid in de hand. Was de garantstelling geschrapt en had er 50 procent cofinanciering aan gehangen, dan was het volgens haar beter uit te leggen aan inwoners en andere initiatiefnemers. ,,We gingen ervan uit dat de ChristenUnie enthousiast was over ons plan, maar een week geleden begrepen we dat ze toch met een aantal aspecten moeite had. Jammer, zo kort van tevoren hadden wij geen tijd meer om hierop in te spelen", reageert Bunders.