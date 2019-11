Graafklus voor bouwput nieuwe fietsenkelder bij NS-station Zwolle begint

Kogel in Zwolle ketst af van Kevins werkbus: ‘Voorlopig eet ik mijn broodje ergens anders’

28 november Een broodje eten bij het magazijn van zijn werkgever, doet Kevin Koopman (22) uit Coevorden voorlopig liever niet. Gisteren zat hij aan de Zwolse Palestrinalaan in zijn bus toen er een schietincident was. Even later ontdekte hij een gat in zijn schuifdeur en de kogelkop op de straat.