Gradus (48) uit Zwolle gaat gratis naar poppodia in Zwolle, Deventer, Hellendoorn en Hengelo

De nieuwe Quote was weer een ‘heerlijke bevalling’, zegt adjunct en oud-Zwollenaar Paul van Riessen

20:00 Oud-Zwollenaar Paul van Riessen (47) is sinds 2010 adjunct-hoofdredacteur van Quote, waarvoor hij sinds 2004 werkt. Het zijn mooie tijden voor hem, met het uitbrengen van de nieuwste Quote 500. ,,Het grootste onderzoeksproject in de Nederlandse journalistiek’’, zegt hij daar zelf over, niet zonder trots.