‘Graffiti-plaaggeest’ van Sander Dol krijgt taakstraf en moet schoonmaakkosten vergoeden: ‘Maar hij is niet de enige’

Huurbaas zet verwarming studenten in Zwolle uit en gaat volledig door het lint na uitspraak rechter

Een conflict tussen een verhuurder en studenten is uit de hand gelopen in de rechtbank van Zwolle. De pandeigenaar dreigt opnieuw de verwarming uit te zetten, omdat studerende huurders weigeren meer te betalen voor energie. De jonge huurders slepen hun huurbaas voor de rechter. Die is woest.

12:02