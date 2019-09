Graffitispuiter op spoor reden politie-actie met helikopter in Zwolle Zuid

De politie heeft zondagmiddag bij de politie-actie waarbij een helikopter is ingezet een 29-jarige man gearresteerd die op het spoor liep. Hij had spuitbussen bij zich en wilde volgens de politie vermoedelijk met graffiti spuiten. De man heeft een bekeuring gekregen.

De politie rukte na de melding van een spoorloper uit met meerdere auto’s en een helikopter. Met name de helikopter zorgde voor veel onrust onder wijkbewoners. Op social media lieten veel mensen weten zich af te vragen waarvoor de helikopter in de lucht was.

Bang zelfmoord

,,We zijn altijd bang voor zelfmoord als iemand op het spoort loopt. Het is goed als iemand vanuit de lucht met een warmtecamera snel kan checken waar de persoon is. De helikopter was toevallig in de buurt”, verklaart politiewoordvoerder Henk Kremer de grote politie-inzet.