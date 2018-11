Grammy-winnares geeft gratis masterclass en optreden in Hedon

Boos belletje naar tankstati­on leidt tot vondst hennepkwe­ke­rij in Zwolle

17:46 Een hennepkwekerij met 46 stekjes is dinsdag bij toeval opgerold in Zwolle. De vondst werd gedaan aan de Lassuslaan in Holtenbroek. De 33-jarige bewoner werd in de boeien geslagen.