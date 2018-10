‘Granaat-café’ Bruut in Zwolle wil vanavond tóch open ondanks verbod

Update + VideoCafé Bruut in Zwolle zegt op Facebook vanavond de deuren van het café in de Voorstraat te openen ondanks het verbod van de gemeente Zwolle.

‘Om te vieren dat wij onze nieuwe bar vanavond openen, gooien wij er een BRUTE actie in! Wie komt deze heerlijke DUTCH N’ STORMY proeven vanavond!?', luidt een facebookbericht dat café Bruut kortgeleden plaatste.

Lees verder onder de foto

Het is niet enkel een recalcitrante reactie op Facebook. Eigenaar Bob Kooistra zegt bovendien tegen RTV Oost dat hij vanavond open gaat ondanks dat daar geen toestemming voor is vanuit de gemeente Zwolle. Volgens Kooistra zou hij wel open moeten, omdat hij anders deze maand nog failliet zou gaan, zegt hij tegen de regionale zender.

Kooistra is telefonisch en via Whatsapp niet bereikbaar, evenals zijn compagnon Marijn de Jong.

Ingrijpen

Of en hoe de gemeente Zwolle zal ingrijpen, mocht Kooistra inderdaad vanavond de deur opent, is niet duidelijk. Een gemeentewoordvoerder laat weten later vanavond met een reactie te komen, maar kan al wel zeggen dat het verbod zeker nietis opgeheven: ,,We hebben hen vanmiddag desgevraagd nogmaals bevestigd dat ze niet open mogen dit weekend", aldus een gemeentewoordvoerder.

Granaat

Vorige week werd bij café Bruut een granaat aan de deur gevonden. In verband met onderzoek en de veiligheid van het uitgaanspubliek werd het café toen voor een week gesloten. Nu is de veiligheid niet meer in het geding, maar moet Bruut tóch de deur op slot houden.

Lees verder onder de video

Nader onderzoek

Dat heeft te maken met het onderzoek naar het verlenen van de horecavergunning, zegt de burgemeester. De vergunning was op 30 mei aangevraagd door de nieuwe eigenaar Bob Kooistra, maar nog niet verleend. ‘Bij een overname geldt tijdens de aanvraagprocedure een zogeheten gedoogconstructie, dat betekent dat de gemeente tijdens deze procedure niet handhaaft op het open zijn zonder vergunning. Er moet dan wel aan twee voorwaarden worden voldaan gedurende deze periode: een ontvankelijke aanvraag en geen bijzondere gebeurtenissen. Afgelopen dagen hebben we gekeken of we de vergunningsaanvraag konden afronden en verlenen. Dit is niet het geval, er is nader onderzoek nodig. Gevolg hiervan is dat het café niet langer zonder vergunning open mag zijn’, aldus Meijer in een schriftelijke verklaring.

Waar nog nader onderzoek naar nodig is wil de gemeente niet zeggen. ,,Een vergunningsaanvraag blijft iets tussen de ondernemer en gemeente, we kunnen daarom inhoudelijke informatie niet delen met anderen dan de aanvrager zelf’’, lichtte woordvoerder Marieke Stenfert van de gemeente eerder al toe.

Gedoogd

Zwollenaar Kooistra nam het lopende horecabedrijf in juni over van de vorige eigenaren. Op 30 mei diende hij zijn aanvraag voor een exploitatievergunning in bij de gemeente. In afwachting van de beslissing daarover bleef het bedrijf - met medeweten van de gemeente - dus gewoon doordraaien. Toen de granaat werd gevonden liep de vergunningaanvraag al ruim vier maanden. Vorige week zei burgemeester Henk Jan Meijer desgevraagd dat dat ‘niet uitzonderlijk lang’ was: ,,Je moet informatie opvragen, er kan een Bibob-procedure bij zitten, dat kost wat tijd’’, zei hij toen op vragen daarover.

Bibob

De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat vergunningen misbruikt worden voor criminele activiteiten. Aanvragers moeten informatie geven over de herkomst van hun vermogen, de eigendomsverhoudingen en personeelssamenstelling. Op basis van die informatie kan de gemeente besluiten het landelijke bureau Bibob in te schakelen voor nader onderzoek. Als dat gebeurt, moet dat gemeld worden aan de betrokken ondernemer. Woordvoerder en adviseur Marijn de Jong van Bruut zei vorige week niets te weten van een Bibob-onderzoek.