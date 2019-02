Granaatonderzoek afgerond, straat Zwolle-Zuid weer vrijgegeven

Twee handgrana­ten ontploffen in woonwijk in Zwolle: dit is wat we tot nu toe weten

18:43 Twee mokerslagen rollen dinsdagochtend in alle vroegte door de slaperige wijk de Maten in Zwolle Zuid. ‘Vuurwerk’, vermoeden de meeste buurtbewoners dan nog. Als later blijkt dat het om twee handgranaten gaat, is de schrik groot. ,,Oorlogstuig in onze woonstraat, bizar.’’ De feiten op een rij.