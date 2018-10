Granaatvondst Zwolle in Opsporing Verzocht

Het explosief werd in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 oktober aan de deurklink van de uitgaansgelegenheid gehangen. Op camera is de vermoedelijke plaatser van het explosief vastgelegd, een donker geklede man op een donkere fiets die die nacht rond 1.30 uur bij het café stilhield. Hij kwam vanuit de Grote Markt aanfietsen en fietste daarna weg in de richting van de Kamperstraat.

Brandstichting

Bruut is sinds de vondst gesloten op last van de burgemeester. De sluiting geldt voor zeven dagen. Of het café later deze week weer open mag, kan de gemeente nog niet zeggen. Een rechercheteam onderzoekt de zaak en een mogelijk verband met een brandstichting, een week eerder. De auto van de woordvoerder en financieel adviseur van Bruut ging toen in vlammen op voor zijn woning in Holtenbroek.