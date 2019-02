‘Grappige’ Klaas Dijkhoff gaat theaters langs: half maart in Zwolle

Het is dus niet een gewone verkiezingsbijeenkomst, laat de partij weten. Sterker nog: bezoekers betalen 17,50 euro voor een kaartje. Exclusief drankje. En exclusief 3,25 euro servicekosten. Marktconforme prijzen dus. Maar toeschouwers krijgen daarvoor een avondvullende voorstelling in de Hemminkzaal in Odeon, belooft de VVD. Een politieke avond met gezelligheid. Aanvang 20.00 uur.

Het programma biedt naast muziek en discussie ook cabaret van Martijn Koning. Hij is al ruim tien jaar te zien in comedyclubs en theaters, maar ook regelmatig te gast bij de televisietalkshow Pauw. De VVD heeft 't wel met hem getroffen en noemt zijn bijdrage ‘afwisselend pijnlijk herkenbaar en totaal absurd'. Maar vooral: ‘altijd onweerstaanbaar geestig’.

Dijkhoff is fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. De veertiger kreeg bij het grote publiek veel ‘fans’ door zijn deelname aan het tv-programma De Slimste Mens. Daar viel hij op door zijn droge humor. Onlangs dreigde Dijkhoff dat krediet te verspelen door tijdens een tv-interview onverschillig te reageren op het lot van een jonge vluchteling. Hoe dan ook, de VVD zet vol in op zijn imago als grappenmaker.

Het persbericht kondigt aan: ‘Wat je die avond kan verwachten? Uiteraard goede muziek en goede grappen. Maar ook een goed gesprek over ons land. Bijvoorbeeld over het klimaat, want dat is hard nodig. Er is de afgelopen weken veel gesproken over de manier waarop we Nederland schoon kunnen doorgeven aan onze kinderen en wat dit mag kosten.’

Maar het gaat ook over integratie, laat de VVD weten. ‘Hoe we in dit land met elkaar omgaan en wat we daarbij van elkaar verwachten. Of over hoe we ons geld gaan verdienen in de toekomst. Nu is het aan jou om je mening te geven!’

Dijkhoff gaat de komende tijd alle provincies langs. Maandag 25 februari staat hij in Assen (uitverkocht) en woensdag 27 februari in Hoofddorp.