Gratis AED-cursus voor Zwollenaren

Iedereen die wil, kan gratis de cursus volgen. Na deelname kunnen de cursisten via een speciaal alertsysteem ingeschakeld worden als iemand een hartaanval krijgt. 'Het overgrote deel van de mensen dat een hartaanval krijgt, overkomt dit in en rond huis', aldus de gemeente in een persbericht. 'De eerste zes minuten zijn op dat moment cruciaal. Familie, vrienden of buurtbewoners die kunnen helpen door te reanimeren met behulp van een AED zijn dan heel belangrijk'.