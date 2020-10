‘Gratis films en games via de voedselbank? Waarom ook niet, mensen vervelen zich kapot door die corona’

‘Zeil­bootmoord’: OM niet in beroep tegen vrijspraak Peter P. voor wurgen Heinose echtgenote Durdana

27 oktober Oud-Heinoër Peter P. (65) is van Justitie af. Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland gaat niet in hoger beroep tegen zijn vrijspraak. De rechtbank acht niet bewezen dat de oud-dierenarts zijn 54-jarige vrouw Durdana de Bruijn op hun zeilschip gewurgd heeft, in september 2015 voor de Colombiaanse kust.