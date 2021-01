‘Gratis geld’ voor sociale huurders in Zwolle dankzij één gesprek: ‘Waarom zijn we hier niet eerder opgekomen?’

Hoe particulie­re investeer­ders jonge huizenko­pers verdringen in Zwolle

27 januari Woningen in Zwolle zijn steeds populairder bij beleggers. Bijna een op de acht kopers in Zwolle is een particuliere investeerder. Een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van één op de twaalf kopers. Wie zijn deze beleggers? En wat is het effect van hun opmars?