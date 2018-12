Gratis naar De Toppers en een kistje verse vis; dit kregen onze Kamerleden cadeau

Van de regionale Kamerleden hebben de VVD’ers Helma Lodders uit Zeewolde en Dalfsenaar Malik Azmani veruit de meeste cadeaus ontvangen. Dat blijkt uit de nieuwe lijst van het Geschenkenregister. Lodders gaf in totaal 51 geschenken op, Azmani achttien. Zo ging hij in mei ‘op uitnodiging van René Froger’ naar een concert van De Toppers, inclusief afterparty.

Dat de optredens van De Toppers populair zijn bij de liberalen, is al langer bekend. In 2016 werd premier Mark Rutte met glitterbretels en bijpassende witte strik gespot in het vipvak. Eind mei reisde ook Azmani af naar Amsterdam om een concert van Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom - Pretty in Pink, The Circus Edition - bij te wonen. De Dalfsenaar kreeg ook in 2016 en 2017 al kaarten. Circus Belly Wien is dan weer niet aan hem besteed. Azmani kreeg ooit vier kaarten voor dat evenement, maar stuurde die terug.

Geschenken en voordelen met een waarde van vijftig euro of meer moeten door de Kamerleden worden opgegeven, staat in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Maar Kamerleden mogen zelf bepalen wat ze melden. Zo gaf Alexander Pechtold een Schevenings appartement niet op, omdat hij vond dat hij dat als privépersoon had gekregen.

Tafelkleed

Zwollenaar Frank Futselaar (SP) gaf twee geschenken op: een vvv-bon van vijftig euro en een tafelkleed. Het kleed kreeg hij van het Iraans Parlement dat een bezoek bracht aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, waarvan Futselaar ondervoorzitter is. De waarde van het tafelkleed is volgens Futselaar niet bekend.

Op het lijstje van Ermeloër Eppo Bruins (ChristenUnie) valt vooral de snoeperij op. Een kistje verse vis uit Urk, een flesje wijn van 25 cl en nootjes (waarde onbekend), een pot snoep en ‘een fles wijn, noten en kaas’. Dit jaar kreeg hij twee tickets voor de TT in Assen. Vorig jaar kreeg Bruins een ‘Magnetisch uurglas’, waarvan de waarde eveneens onbekend is.

Power to the piepers

Van de regionale Kamerleden is de lijst van Helma Lodders veruit het langst. Dit jaar ontving zij vooral toegangskaarten voor evenementen. Zo kon ze op uitnodiging van de gemeente Dronten naar Lowlands. De vipkaart voor het triatlonweekend in Almere heeft ze niet gebruikt. In 2016 kreeg Lodders eens een appelboom en drie jaar daarvoor maar liefst een kilo bloemenzaad. Ook twintig exemplaren van het boek ‘De toekomst van het plattelend’ waren welkom. ‘Voor eigen gebruik gehouden’, vermeldt ze daar keurig bij. Maar hebberig kan je Lodders niet noemen, want zelf schonk ze het boek Power to the piepers aan PvdA-collega Khadija Arib.

Niks

Chris Stoffer (SGP) uit Elspeet, Edgar Mulder (PVV) uit Zwolle en Wim-Jan Renkema (GroenLinks) uit Meppel gaven geen geschenken op. Dalfsenaar Maurits van Martels (CDA) evenmin, maar hij gaf wel een rondleiding met lunch bij hippisch evenement CSI Ommen weg... aan Helma Lodders.