Gratis trouwen in de regio gaat snel en sober: In vijf minuten ben je man en vrouw

Elkaar snel het jawoord geven aan de balie in het gemeentehuis zonder ringen of bezoekers. Nederlandse gemeenten proberen gratis trouwen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken in de hoop dat mensen er niet meer voor kiezen, zo blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Ook in deze regio gebeurt het sober en snel.

In Zwolle trekken ze tien minuten uit voor een gratis huwelijk. Op dinsdagochtend van 09:00 tot 09:15 uur is hier gelegenheid voor. Het bruidspaar hoeft familieleden dan niet vroeg uit bed te trommelen, want er is bij dit gratis huwelijk maar plaats voor vier mensen.

Dit is meer dan in Apeldoorn. Daar kan alleen het bruidspaar aanwezig zijn tussen 08:30 en 09:00 uur. Tien minuten later lopen ze als man en vrouw weer naar buiten. Ook in Hardenberg is er maar plaats voor twee mensen. Als voorwaarde om hier gratis te kunnen trouwen moet je in de gemeente wonen. Deze voorwaarde geldt ook in Deventer.

Officieel mogen deze voorwaarden niet gesteld worden. Op grond van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft iedereen namelijk het recht te trouwen en een gezin te stichten. De overheid staat deze voorwaarden echter wel 'oogluikend' toe.

Vijf minuten