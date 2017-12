'Gratis' vrachtfiets voor Overijsselse binnenstadsondernemers

Ondernemers uit Zwolle, Kampen of de Stedendriehoek kunnen vanaf morgen gratis een vrachtfiets uitproberen. Wie bijna dagelijks pakketjes vervoert door de stad is soms minstens zo snel ter plekke op de fiets dan met een bestelwagen, stellen de gezamenlijke gemeenten in het verkeersprogramnma Beter Benutten Zwolle-Kampen.

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Volgens de samenwerkende gemeenten is de vrachtfiets 'milieuvriendelijker, goedkoper in gebruik en kan die soms op plaatsen komen waar men met de auto niet kan komen. Een groot deel van de goederen dat in en uit de stad wordt gebracht, kan in principe met een vrachtfiets worden vervoerd'.

Emissievrij

In het programma Logistiek van Beter Benutten neemt stadslogistiek een belangrijke plaats in. Zo lopen in Zwolle, Deventer en Enschede programma’s om schone en efficiënte stadslogistiek te stimuleren. In juni van dit jaar ondertekenden de drie gemeenten al de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) met als doel emissievrij bevoorraden van de binnenstad in 2025. De gemeenten denken dat 'de elektrische vrachtfiets hier zeker een bijdrage aan kan leveren'.

Oondernemers uit de regio Zwolle, Kampen, Stedendriehoek of Twente die dagelijks pakketjes of andere zaken met een (vracht)auto of busje door de stad vervoeren, kunnen een week lang gratis een elektrische vrachtfiets proberen. Bevalt ie? Dan krijgt de ondernemer van Beter Benutten 1000 euro korting op de aanschaf van de eerste vrachtfiets. De aanbieding start morgen in de regio Zwolle–Kampen en duurt twee maanden. Daarna volgt deze gratis proefperiode in de andere twee regio’s. De actie is een samenwerking tussen de drie Beter Benutten regio’s en aanbieders Urban Arrow, Centaur Cargo, Busy Bike, Hoj en in Zwolle Scholten Fietsgoed.nl